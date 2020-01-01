بالصور.. قائد التحالف "العتيبي" يزور جرحى الاعتداء الحوثي بالضالع في مستشفيات عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

الضالع - الخليج 365

خصص قائد قوات التحالف في العاصمة المؤقتة عدن العميد الطيار الركن مجاهد بن بندر العتيبي، أمس الثلاثاء، زيارة للجرحى الذين تأثروا في الهجوم العدواني لمليشيا الحوثي على محافظة الضالع، مطلع الأسبوع الجاري.



وشملت زيارة العتيبي مستشفيات أطباء بلا حدود و الوالي و البريهي ، التي نقل إليها الجرحى. حيث التقى قائد التحالف المصابين وذويهم في تلك المستشفيات، وتحدث إليهم.

وخلال اللقاء عبر العميد العتيبي عن بالغ أسفه لما حل بالجرحى في الهجوم الغادر لمليشيا الحوثي على منطقة آهلة بالسكان، مستمعًا لملاحظات المصابين وذويهم والاحتياجات التي تلزمهم.

من جانبهم قدم الأطباء شرحًا مفصلًا عن الوضع الصحي للمصابين ، وأبدى العميد مجاهد العتيبي استعداد التحالف لإخلاء أي حالة يصعب علاجها على الفور.

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العميد العتيبي أكد ان توجيه صاحب السمو الملكي قائد القوات المشتركة الفريق الركن / فهد بن تركي بن عبدالعزيز تعطي الأولوية لمعالجة الجرحى والمصابين في الجبهات والحوادث المشابهة.

وعلى الصعيد ذاته عبر مدير الدائرة الصحية لألوية الدعم والاسناد الدكتور عارف الداعري عن بالغ شكره لقيادة التحالف في عدن على هذه الزيارة مشيرا أنها ساهمت في رفع الروح المعنوية لدى المصابين وأسرهم والعاملين في المجال الصحي.

رافق قائد التحالف خلال الزيارة مشرف الفريق الاعلامي في قيادة التحالف في عدن ناصر حبتر والرائد رائد المولد.