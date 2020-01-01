مواطنون في إب يتهمون الحوثيين والمنظمات المتاجرة بمعاناتهم جراء إنفلونزا الخنازير

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 إب - الخليج 365 اتهم مواطنون بمحافظة إب المنظمات وسلطات الإنقلاب المتاجرة بمعاناتهم وعدم الإلتفات إليهم.

Advertisements موجهين مناشدات للتدخل وانقاذ المواطنين من إنفلونزا الخنازير الذي انتشر مؤخرا بشكل كبير ولافت. ووفق مصادر "الخليج 365"، نهبت مليشيا الحوثي المعونات والمساعدات الطبية المقدمة من المنظمات، وحرمت منها الأهالي بالتزامن مع تردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد. وتأتي محافظة إب في طليعة المحافظات من حيث انتشار الأوبئة وضحاياها، بسبب انهيار المنظومة الصحية في المحافظة واستئثار المليشيا الانقلابية بعدد من المستشفيات الحكومية لجرحاها، إضافة إلى عمليات النهب التي طالت المساعدات الطبية التي تتلقاها المحافظة من المنظمات الإغاثية.

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