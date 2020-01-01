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حملات أمنية لمنع تعاطي القات في ساحل أبين والأماكن العامة بعدن

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

حملات أمنية لمنع تعاطي القات في ساحل أبين والأماكن العامة بعدن

متابعات_الخليج 365

نفذت أجهزة أمنية، أمس واليوم، حملة أمنية لمنع تعاطي القات في ساحل أبين، بمحافظة عدن.

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ووفق مصادر أمنية، فقد استهدفت الحملة، منع مرتادي ساحل أبين والمتنزهات العامة الممتدة على شريطه الساحلي بخور مكسر، وكذلك كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة، من مضغ وتعاطي القات.

 

وبحسب المصادر، تهدف هذه الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة مضغ القات في الأماكن والمتنزهات العامة المخصصة للعائلات

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