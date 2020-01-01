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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حملات أمنية لمنع تعاطي القات في ساحل أبين والأماكن العامة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
نفذت أجهزة أمنية، أمس واليوم، حملة أمنية لمنع تعاطي القات في ساحل أبين، بمحافظة عدن.
ووفق مصادر أمنية، فقد استهدفت الحملة، منع مرتادي ساحل أبين والمتنزهات العامة الممتدة على شريطه الساحلي بخور مكسر، وكذلك كورنيش المحافظ بمديرية المنصورة، من مضغ وتعاطي القات.
وبحسب المصادر، تهدف هذه الحملات الأمنية للقضاء على ظاهرة مضغ القات في الأماكن والمتنزهات العامة المخصصة للعائلات
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