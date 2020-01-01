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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها في جبلة بإب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
إب - الخليج 365
أفادت مصادر محلية في محافظة إب، بأنه تم الكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها في جبلة.
وقال مصدر محلي، أنه تم الكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها يوم أمس بمنطقة الشراعي بمديرية جبلة جنوب غرب مدينة إب.
وتابع "حيث اتضح أنها لمواطن يدعى "عيسي العوامي" ولم تعرف ملابسات الجريمة التي يكتنفها الغموض".
ويأتي هذا في ظل فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، حيث زادت معدلات الجريمة والقتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين العامة والخاصة.
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