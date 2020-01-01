الإعلان عن وفاة مواطنين اثنين بوباء الحمى الفيروسية في شرعب السلام بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

تعز - الخليج 365

توفي مواطنين اثنين وتزايدت أعداد المصابين بوباء الحمى الفيروسية، في مديرية شرعب السلام شمالي محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.



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ووفقا لموقع "المصدر أونلاين " قالت مصادر إن المواطنين (محمد عبدالله الحاج من أبناء عزلة الزوحه، ومحمد سيف عبده عامر من أبناء منطقة العسلية) فارقا الحياة، يوم الاثنين، بعد أيام من إصابتهم بوباء الحمى الفيروسية.

في ذات الوقت تزايدت أعداد المصابين بالحمى الفيروسية في عزل (بني وهبان، وبني سبأ، وبني شعب، والشريف، والزوحه، وعنشق، والعسلية) في مديرية شرعب السلام بشكل غير مسبوق.

والأسبوع الماضي، توفيت الطفلة اختيار مختار محمد جميل (15 سنه)، ووالدتها ، والشاب بلال محمد العزي (30 سنه) في عزلة بني سبأ، والطفلة مروة منير عبدالله غالب (سنتين) في عزلة بني وهبان