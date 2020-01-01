شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات 2020 سياسيا واقتصاديا ... توقعات ليلى عبد اللطيف للدول العربية وشخصيات عربية واجنبية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقعات احداث 2020 للدول العربية 2020 لأفضل علماء الفلك اليمن العراق سوريا الاردن مصر ليبيا المغرب السعودية الامارات لبنان سياسيا واقتصاديا وجغرافيا | توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 لأهم الدول العربية و شخصيات عربية وجنبية فمع مع انتهاء العام الحالي وبدء عام جديد 2020 يبحث الكثير من الاشخاص عبر الشبكة العنكبوتية الانتر نت عن اهم التوقعات التي تشمل كافة الدول، او لعي لمعرفة توقعات الابراج، ومن بيع اشهر علماء الفلك والتوقعات الدكتورة ليلي عبد اللطيف، حيث سنتحدث في فهرس التالي عن توقعات ليلى عبد اللطيف 2020، الخاصة بالابراج، ونرصد لكم توقعاتها لعام 2020 للدول العربية كافة، بينما تعتبر الدكتورة ليلي عبد اللطيف من اشهر العلماء الذين يحظون باهتمام كبير من قبل الكثير من الاشخاص المهتمون بالتوقعات، وفي صدد ذالك نطلعكم على اهم توقعات ليلى عبد اللطيف 2020. توقعات احداث 2020 للدول العربية اليمن العراق سوريا الاردن مصر ليبيا المغرب السعودية الامارات الامارات لبنان

توقعات ليلى عبد اللطيف 2020

تعتبر الفلكية ليلي عبد اللطيف من اشهر علماء التوقعات في عالم الابراج الفلكية ولها باع كبير في الدراسات الخاصة بالتوقعات، و ليلى عبد اللطيف مِن مَوالِيد العَاصِمة الّلبنانية بيروت، و تحظى بالكثير من المتابعين والتي يَحترمها ويعتمد على توقعاتها المَلايين مِن الناس، وهُنا نسرد لكم أحدث توقعات ليلى عبد اللطيف الجديدة 2020 لكافة الدول العربية.

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توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 لليمن

ان اليمن من اعظم البلاد العربية التي تمثل الكثير من الحضارات، ولكن طرئة عليها بعض من الصراعات والنزاعات بسبب مكانتها التاريخية، وبالتالي نرسد لكم اهم التوقعات التي سوف تشهدها في العام الجديد 2020 بنائا على ما ذكرته الفلكية ليلي عبد اللطيف، حيث تَشهد المِنطَقة المُشتركة بين كل من دولة اليمن والمملكة العربية السعودية بعض من المُناوشات والنّزاعات، بينما من المُتوقّع وجود اتّفاق مستقبلي لحل هذه النزاعات والخلفات اتفاق عُماني سعودي كويتي على وقف الحرب في اليمن.

توقعات ليلى عبد اللطيف2020 لليبيا

وبانتهاء العام الحالي وبدء عام جديد 2020، تنتشر العديد من التوقعات لمختلف علماء التوقعات ومن اشهرها توقعات الجكتورة ليلي عبد اللطيف، حيث تَحدّثت الفلكية ليلى عبد اللطيف عن ليبيا من حيثُ أن التدخل العسكري حاصل لا محالة وولادة حُكومة قبل نهاية العام وخَطة دَوليّة لِحماية النّفط الليبي.

توقعات ليلى عبد اللطيف2020 لسوريا

وبخصوص جمهورية سوريا ذكرت الفلكية الشهيرة في عالم التوقعات ليلي عبد اللطيف الكثير من التغيرات التي سوف تطرئ على سوريا، وقالت ليلى عبد اللطيف عن اهم توقعاتها لجمهوريّة سُوريا لهذا العام الجيد، هي أن الشعب السوري يستفيق عَلى حلّ سِياسي والحوادث في سوريا تأتي متسارعة ومفاجأة من الرئيس الروسي والاسد قبل نهاية العام.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 للعراق

سنتحدث في الفقرة التالية عن اهم التوقعات الجديدة للدكتورة ليلي عبد اللطيف لجمهورية العراق، حيث تشهد العراق الكثير من الأحداث السياسية والعسكرية مِن قِبَل العديد من الجماعات المسلحة، وعن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لهذا العام الجديد لجمهورية العراق هي أنّ الحلول في العراق تبدأ مِن المُوصِل وصولََا إلى الأمان والسلام وستشهد العراق خضة سياسة كبيرة والولايات المتحدة ستساعد الجيش العراقي.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 للسعودية

سردت ليلي عبد اللطيف المشهود لها بالتوقعات الفلكية والابراج، اهم مجريات الاحداث المتوقة للمملكة العربة السعودية، ومن ابرز توقعات العلامة الفلكيّة ليلى عبد اللطيف عَن المملكة العربية السعودية أنّ ولي العهد سيُحقّق إنجازََا أمنيََا غير مسبوق، وولي ولي العهد سيحقق المزيد من الاجراءات الداخلية التي ستنقِل السّعودية إلى قمة التغيير.

توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 للبنان

ذكرت الفلكية ليلي عبد اللطيف مع بداية العام الجديد 2020 الخاصة بلدول لبنان ومن اهم توقعاتها ، ان جمهورية لبنان تنعم بهدوء وهي تَحظي بِمُستقبل اقتصادي وسياسي تُحسد عليه عن بقية الدّول العربية التي يسودها الخراب والدمار، ومن أهمّ تَوقّعات العالمة الفلكية ليلى عبد اللطيف لدولة لبنان لهذا العام 2020 هي:

قبل نهاية عام 2016 حوادث متسارعة سيشهدها لبنان ستساهم في نشر اجواء توتر في الشارع.

الاقتصاد في لبنان سيتخطى الظروق الصعبة وسيبقى قويا.

الاستقرار أمام الدولار الاميركي سيؤدي الى جلب استثمارات.

3 مشاريع اقتصادية ضخمة ومفاجاة مع ارتفاع اسهم سوليدير وحركة فاعلة في وسط بيروت ستؤدي الى تحريك السوق.

العقاري في كل المناطق اللبنانية وسترتفع حركة البيع والشراء للاراضي والشقق السكنية.

لبنان سيكون من اهم مراكز السياحة وسيكون مثل دبي من حيث الاسعار والاعمار.

حدث مفاجئ يتعلق بشخصية مرموقة وقطع طريق المطار من بعض الحشود الغاضبة والجيش.

منطقة الشمال قادمة على مزيد من الاستقرار والاعمار والانماء من طرابلس الى عكار الى جبل محسن.

منطقة طرابلس ستشهد حالة حزن بسبب خبر حزين حيث تفقد منطقة الشمال شخصية كبيرة وقديرة على الساحة.

البقاع ستعود الى قلب الحديث من خلال حدث امني حيث يتدخل الجيش بقوة ويلاحق المسلحين.

خلال حدث سياسي يتمثل بحضور شخصيات وقيادات اسلامية ومسيحية وزحمة اعلام بسبب غياب شخصية بقاعية فاعلة.

تطور في ملف الاسلاميين بسبب قضية حساسة تضع المشنوق وريفي في المواجهة الامنية والمفاجاة على ابواب سجن رومية.

اكثرية الاسلاميين خارج القضبان.

لبنان على موعد مع انتفاضة وطنة وكاملة من خلال تعديل الطائف أو البحث عن اتفاق جديد.

اتفاق الطائف لن يبقى كما هو خصوصا في ما يتعلق ببنود الرئاسة والشراكة.

حوادث مهمة خلال فصل الصيف: مفاجاة في الملف الرئاسي- الاجهزة الامنية تحبط مخططا لاحداث فتنة في الشارع.

كشف المزيد من ملفات الفساد والحراك الشعب يعود الى الشارع.

القوات اللبنانية امام خيارات صعبة وهي قد تخرج من 14 آذار والحريري سيعيد حساباته ويحاول توحيد الصفوف انطلاقا من معراب التي سيزورها.

قضية تلوث المياه تعود الى الواجهة وتدخل ابو فاعور سيحمي مياه الشاطئ والابار من كارثة بيئة وحملة للشباب ترعاها البلديات.

الموسم السياحي سيكون مميزا وستشهد الفنادق نسبة حجوزات عالية وزحمة وافدين الى مطار رفيق الحريري ووجود

الانظار تتجه الى بعلبك ومخيم عين الحلوة وبرج البراجنة في قلب الحدث من جديد.

رحيل شخصية كوميدة لبنانية.

توقعات ليلى عبد اللطيف2020 للمغرب والاردن

تعتبر بلاد المغرب العربي والمملكة العربية الهاشمية من خير البلاد العربية التي تحظى بهدوء، وبينما طالت توقاعات الفلكية ليلي عبد اللطيف، وقالت عنها، إنّ المَغرب والأردن مِن الدّول الهادئة نسبيََا عَن غيرها من الدول العربية، والتي تحظى بهدوء شعبي وتنعم بالرّكود ومن توقعات الفلكية ليلى عبد اللطيف لبلاد المغرب والاردن 2020.

الدول الاكثر امانا بين بلدان العالم الاستقرار سيميز هذه الدول

سليمان فرنجية: لقاء بينه وبين الحريري بحضور شخصية ثالثة ستصدم اللبنانيين وهو مرشح دائم للرئاسة وهو سيكون رئيسا يوما ما.

جان عبيد: في قصر بعبدا

وائل ابو فاعور: حالة من الغضب بسبب فضيحة جديدة ووزارة الصحة تقوم بحملة واسعة وبانجاز صحي والوزير سيقوم بجولة تشمل المستشفيات وسيكون داخل غرف العمليات وتصوير الاشعة وبعض المختبرات

وليد جنبلاط: يتجه الى اتخاذ بعض الخطوات الايجابية باتجاه حزب الله وزيارة مفاجئة له الى مصر والسعودية وستشهد الدامور والجية مشاريع سياحية برعاية جنبلاط وتيمورصورة لجنبلاط على شاطئ البحر في حدث مهم- دمعة حزن على خده لحدث مؤسف فهو قد يفقد شخصا مقربا منه

فضل شاكر يعود الى الفن والحفلات بعد مثوله أمام القضاء وسيقدم أغنية حزينة للجيش اللبناني

احمد الاسير: نهاية عادلة لهذا الملف وحالته الصحية حرجة

سعد الحريري: جهوده في اعادة توحيد الصفوف سوف تنجح وبداية هذا النجاح من الانتخابات البلدية في بيروت وصيدا وهو

سيقوم بخطوات جريئة وفرنجية وبري لن يكونا بعيدين عن هذه الخطوات

جان قهوجي: قبل حلول شهر آب سوف تحتفل قيادة الجيش بعيدين وقائد الجيش سيسجل انتصارا جديدا على العدو الاسرائيلي وسيتم احباط مخطط للايقاع بين الجيش والاهالي في مناطق الشمال والجبل

صلاح جبران قائد الدرك السابق: اسمه سيكون حديث الناس والاعلام وهو سيدخل الى الواجهة السياسية خصوصا في الجنوب

نهاد المشنوق: بعد قراره اجراء الانتخابات البلدية، قرارته المقبلة ستكون اكبر واهم، وستحصل انجازات لوزارة الداخلية تمنع التزوير في الاوراق الثبوتية والمشنوق سيتعرض للمزيد من الهجوم لكنهم لن ينالوا منهة وسيتم تغيير جوزات السفر اللبنانية

نبيه بري: وجود بري على الساحة الاقليمية واللبنانية يدعو للاطمئنان والتفاؤل لما يملكه من حنكة وهو سيكون والحريري والسيد نصرالله في صورة واحدة

الراعي: لقاء مفاجئ له مع بري بشأن استحقاق كبير وهو سينجح في جمع القيادات على طاولة واحدة وسيلعب دورا كبيرا باعادة اعمار الكنائس في سوريا وهو سيزور سوريا ثم دبي وسيلعب دورا بانشاء اول كنيسة مارونية في الامارات.

غازي العريضي: وزير من جديد يوما ما

توقعات ليلى عبد اللطيف 2020 لشخصيات عربية وجنبية

سنتحدث في الفقرة التالية عن اهم التوقعات التي تحدثة عنها الفلكية والدكتورة ليلي عبد اللطيف لبعض من الشخصيات الاجنبية والعربية والتي تضم بعض من مشاهير الفن والسياسة، ومن بين توقعات ليلي عبد اللطيف الجديدة 2020 للشخصيات هي:

ترامب: سيواجه مشكلة داخلية كبيرة مع الكونغرس تتعلق بايران وهو سيقطع زيارته لاحدى الدول ويعود الى بلاده بسبب حدث كبير وستظهر امراة جديدة في حياته الى العلن

هولاند: فرنسا تلعب دورا بارزا على الساحة اللبنانية من خلال وساطة فرنسية بين السعودية وايران لتسهيل عملية انتخاب رئيس وهولاند سيواجه احداثا كبيرة في فرنسا وفرنسا ستتدخل عسكريا في ليبيا

بوتين: مفاجات عسكرية روسية في سوريا وهو سيزور مصر وسوريا ولبنان وروسيا والصين ستشكلان القوة العالمية الجديدة وبوتين سيصدر قرارا كبيرا يفاجئ الجميع

السيسي: القيادة المصرية في موقف قوي وتماسك مع الجيش والشعب وما تشهده مصر اليوم سحابة صيف عابرة ومن خلال التوافق المصري السعودي ستعود مصر “أم الدنيا”

الاسد: يتخذ بعض القرارات التي تساعد على الحل ولبنان سيلعب دورا كبيرا في الاعمار وسيكون الاسد في بعض المناطق السورية بين الشعب في حدث مهم

وائل كفوري: نجم صيف 2020 بسبب اغنية خاصة وهو سيكون محط الانظار في حدث مهم

مروان خوري: سوف يصل الى قمة الابداع من خلال اغنية جديدة سوف تنتشر في العالم العربي وهي مرتبطة بمناسبة معينة

شرين عبد الوهاب: تتحضر لعمل فني جديد ومميز وهي في القصف الذهبي من جديد.

توقعات 2020 للعالم

أهم توقعات 2020 للعالم السياسية , توقعات 2020 للعالم مناخياً , توقعات 2020 للعالم اقتصادياً , توقعات 2020 للعالم علمياً , توقعات 2020 للعالم جغرافياً , توقعات احداث 2020 , توقعات الفلك للعالم 2020

نحاول الحصول على توقعات 2020 للعالم والتي قدمها أشهر الفلكيين العرب والعالميين لكافة الدول العربية وغير العربية التي قد تكون مسرحاً للأحداث في العام الجديد 2020 في ظل الصراعات المستمرة ما بين الدول العظمى ومحاولتها للسيطرة على الدول النامية والصغيرة، وقد أورد بعض الفلكيين بشكل مُبكر توقعات 2020 للعالم وفق عدد من المؤشرات والأحداث التي يشهدها العالم منذ سنوات، واستسقاء الأحداث من خلالها، والتي تعددت واختلفت من دولة لأخرى خاصة في الدول الكبرى كالولايات الأمريكية المتحدة وروسيا وبريطانيا ومحاولات تجييش الدول لصالحهم والسيطرة على ثروات هذه الدول والصراعات الكبيرة ما بين الدول والقوى العالمية والتي نتطرق لها بشكل مُفصل وفق هذه التوقعات والتنبؤات لعام 2020.

أهم توقعات 2020 للعالم السياسية

يجمل العام 2020 الكثير من التغيرات السياسية الكبرى في العديد من الدول ويتوقع الفلكي العالمي نوستراداموس أن تشهد الكثير من الدول بينها الولايات المتحدة الأمريكية تدهور وسوء في العلاقات مع عدد من الدول الأوروبية وخاصة مع كلاً من روسيا والصين ويتأثر الدولار الأمريكي بهذا الإنخفاض، ويزداد التعامل الدولي بالعملة الصينية كما يتوقع أن تظهر صراعات جديدة في الشرق الأوسط تفتعلها الولايات الأمريكية المتحدة من أجل بسط نفوذها وتجييش الكثير من الدول لصالحها، حيث تسعى روسيا للإبقاء على نفوذها في عدد من دول الشرق الأوسط كذلك الدور الفاعل لها في حل الأزمات المختلفة.

توقعات 2020 للعالم مناخياً

هناك الكثير من التغيرات المناخية يشهدها العام 2020 حيث تشهد عدد من الدول الأوروبية تصاعد في حدة الأمطار وزيادة الفيضانات خاصة في بريطانيا وإيطاليا والتشيك وهنغاريا وتهطل الكثير من الثلوج والأمطار وتنخفض درجات الحرارة بمعدلات كبيرة على القارة الأمريكية، يصل بعضها لحد التجمد، بينما دول شرق آسيا وأفريقيا تبقى فيها الظروف المناخية مواتية وملائمة للصورة الإعتيادية الخاصة فيها، فالوضع المناخي متقلب في العام 2020 ويشهد تغيرات كبيرة في الدول التي عادةً ما تكون عُرضة للسيول والفيضانات والأمطار الغزيرة التي تهطل عليها في فصل الشتاء.

توقعات 2020 للعالم اقتصادياً

تشير التوقعات للعالم 2020 إلى إرتفاع النمو الإقتصادي في عدد من الدول العربية وتصل إلى 2.9% خلال عام 2020، وتزدهر الأوضاع الإقتصادية في الكثير من الدول خاصة تلك التي تعتمد على النفط وينعكس هذا على استقرار داخل هذه الدول، ونموها وتزايد النشاط الخاص بها، وكذلك معدل ومنسوب المياه يتزايد بفعل كثافة هطول الأمطار وهو ما يعمل على نمو المحاصيل بشكل كبير وتزايد الأراضي الزراعية وهذا ما ينعكس على تزايد النشاط الإقتصادي بفعل وفرة المحاصيل وتصديرها للعالم الخارجي.

توقعات 2020 للعالم علمياً

هناك ثورة معلوماتية وتطور علمي هائل في العام 2020 وفق ما يراه الفلكي إدغار كييس حيث تنشط طرق علمية جديدة وترى النور ويتم تطبيقها في الدول المتقدمة، وتأتي ثمارها وتحقق نجاحات كبيرة تجعلها محل تعميم وإنتشار في الدول الأخرى ويتم إكتشاف الكثير من الأمور العلمية والبحثية التي تقود لنشاط علمي هائل وتوفير حلول للكثير من المشكلات التي تواجه العالم، ويكون عام 2020 عاماً علمياً مليء بالكثير من الإكتشافات العلمية والتطورات في مناحي مختلفة.

توقعات 2020 للعالم جغرافياً

هناك تغيرات كبيرة تطرأ على ملامح الكثير من الدول في ظل بقاء الصراع ما بين اليابسة والماء وكذلك العوامل الجغرافية التي تؤدي لتغيرات في حدود بعض الدول، والفيضانات والسيول التي تعصف ببعض الدول والمناطق كما تستمر الحرائق في العديد من الغابات في العالم بفعل الحرارة المرتفعة وتأتي على مساحات شاسعة منها، والمناطق القريبة من البحار والمحيطات في دول أوروبا تشهد تغيرات جغرافية كبيرة في العام 2020 القادم.

يتوقع الفلكيين إستمرار الصراعات ما بين الدول العظمي خاصة الولايات الأمريكية المتحدة وروسيا وكوريا الشمالية والجنوبية والصين، وقد تتطور الصراعات بينهما لتصل لحد المواجهة خاصة في بعض المناطق المتصارعة عليها هذه الدول ومحاولة بسط قبضة هذه الدول على المناطق التي تمثل محل أطماع لدول أخرى من بينها الصراع في سوريا ومحاولة استغلاله لصالح كلاً من روسيا وأمريكا وإسرائيل من جهة أخرى، كما أن العلاقات ما بين الصين وأمريكا الشمالية تتطلب حسم بعض الملفات العالقة وهذا ما قد يشهد تبادل للإتهامات ما بين هذه الدول التي تسعى لفرض رؤيتها وحسم النزاع لصالحها وسط تلويح بإستخدام القوة ولكنه لا يحدث.

توقعات احداث 2020

تركيا من الدول التي يكون عام 2020 متقلب داخلياُ وخارجياً لديها فمحاولاتها بالتدخل في الصراع السوري والصراع العربي خاصة في اليمن وسوريا، يجعلها محل إنتقادات ومقاطعة من دول عربية كثيرة كما أن الإقتصاد الخاص بها يتعرض لإهتزازات كبيرة بفعل مقاطعة المنتجات الخاصة بها من قبل الكثير من الدول العربية الرافضة لسلوك تركيا، خاصة في دول الخليج العربي ومصر ويتواصل الصراع ما بين الدول العربية التي تقودها المملكة العربية السعودية وتركيا وحلفائها من العرب خاصة دولة قطر، لما تراه الدول العربية من محاولات لتنامي سلوك تركيا الساعي لبسط السيطرة على مناطق ودول عربية مختلفة.

عربياً وفق التوقعات يستمر الإنقسام ما بين الدول العربية ويتنامى حيث تدخل دول جديدة في شكل الصراع الدائر ما بين الدول العربية المختلفة، كما أن محاولات إبتزاز بعض الدول من قبل جهات دولية لكسب المواقف الداعمة لها ولرؤيتها يجعلها محل إنتقادات واسعة وتزيد الشرخ في المواقف العربية، يشهد العام الجديد 2020 إنقسام كبير ما بين الدول العربية وتتنامى الصراعات بينها ويبقى الوضع المترهل واضحاً وقائماً، ويبرز في القمة العربية التي يتم عقدها خلال العام 2020.

على الصعيد الأوروبي يتم الإرتقاء بالعلاقات ما بين العديد من الدول والتوافق على الخطوط العريضة للعمل وتوحيد الرؤية الخاصة بها، وهذا يجعلها أكثر تماسكاً وتوافقاً على الكثير من مقومات العمل الناجح والإرتقاء بالإقتصاد والعملة الأوروبية وتعزيز دور أوروبا في العالم، ومواجهة التحديات الإقتصادية والسياسية التي تحيط بهذه الدول، وفق ما ورد في توقعات 2020 للعالم كما جاء في توقعات الفلكيين العرب والعالميين للعام الجديد 2020.

توقعات الفلك للعالم 2020

في ضوء ما تقدم من توقعات 2020 للعالم وفق ما ورد في توقعات فلكية لأشهر الفلكيين في العالم فإن الصراع يستمر ما بين الدول وتشهد تنامي وتصاعد في حدتها على الكثير من الجبهات، كما تتواصل اشكال وألوان الخلافات القائمة ما بين هذه الدول خاصة في أوروبا وأمريكا وروسيا والصين وكوريا الشمالية والجنوبية، ويجب التعامل بحذر من تنامي أدوار هذه الدول في الشرق الاوسط ومحاولة استغلالها لما تشهده الدول العربية من إنقسامات وصراعات ما بين دول عدة وتجيير هذه الصراعات لصالحها مستغلة الإنقسام العربي لصالحها ومن أجل خدمة مصالحها الخاصة على حساب وحدة ولحمة الدول العربية ودول الشرق الأوسط التي يكون عُرضة للكثير من الصراعات والأحداث والتقلبات على الصعيد السياسي والإقتصادي والدولي في العالم.