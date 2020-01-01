شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : السلطات السعودية تبدأ اليوم الاربعاء تطبيق قرارات صارمة واحدة منها سيقصم ظهر المغتربين اليمنيين العزاب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : محامية المهيب صدام حسين تفجر مفاجاة مزلزلة لأول مرة .. عن الكلمة التي طلبها جورج بوش من صدام حسين مقابل الإفراج عنه والإقامة في هذه الدولة الخليجية لكنه رفضها وفضل الموت بطلا شاهدوا بالفيديو : الفنانة بلقيس احمد فتحي وزوجها يشعلون مواقع التواصل بحتفل ذكرى زواجهما بطريق الأفلام الرومنسية .. لن تصدق ماذا فعلو ورد للتو : من سلطنة عمان دراسة تكشف مفاجأة صادمة عن الأزواج في الخليج (وهذة تفاصيلها) المتحدث العسكري :يعلن نزول الجيش إلى شوارع وميادين في عديد من محافظات الجمهورية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان : السلطات السعودية تبدأ اليوم الاربعاء تطبيق قرارات صارمة واحدة منها سيقصم ظهر المغتربين اليمنيين العزاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سما برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.