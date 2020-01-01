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صنعاء - ياسمين الخيامي - تعرف على اقذر واحقر يمني من هذه المحافظة..مارس الرذيلة بالاكراه مع مريضة عمرها 17 عاما وكرر فعلته مرات عديدية بطريقة لا تخطر على بال ابليس..شاهد

2020/01/01 الساعة 11:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على اقذر واحقر يمني من هذه المحافظة..مارس الرذيلة بالاكراه مع مريضة عمرها 17 عاما وكرر فعلته مرات عديدية بطريقة لا تخطر على بال ابليس..شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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