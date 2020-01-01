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صنعاء - ياسمين الخيامي - بسبب السعودة..المغتربون في المملكة يثيرون جنون السعوديين ويلجأون لحيلة شيطانية ماكرة وذكية لتحقيق دخل مالي كبير والتحايل على السعودة ( شاهد 5 صور )

2020/01/01 الساعة 10:05 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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