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صنعاء - ياسمين الخيامي - السلطات السعودية تبدأ اليوم الاربعاء تطبيق قرارات صارمة واحدة منها سيقصم ظهر المغتربين اليمنيين العزاب واصحاب العائلات ( تعرف على القرار الكارثي لليمنيين )

2020/01/01 الساعة 09:24 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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