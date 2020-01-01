شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. محافظ تعز: سنقف مع الجيش والأمن في مواجهة كل التحديات المحيطة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

تعز - الخليج 365

اكد محافظ محافظة تعز الاستاذ نبيل شمسان في كلمته التوجيهية باسم السلطة المحلية بالمحافظة وقوفه ودعمه ومساندته للجيش الوطني والأمن في مواجهة كل التحديات المحيطة بالمحافظة من اجل تحقيق الأمن والإستقرار وإعلاء سيادة القانون ومعالجة الاختلالات أيا كانت وحل القضايا الملحة وتنفيذ المطالب الحقوقية والمشروعة والعمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المحافظة خلال الأيام القادمة.



جاء ذلك خلال حضوره الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 المؤتمر السنوي لقيادة محور تعز للعام التدريبي القتالي والعملياتي والمعنوي لعام 2019 والذي عقد برعاية رئيس الجمهورية المشير الركن عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة لاستعراض التقارير التحليلية والتدريبية للألوية والشُعب الادارية في محور تعز والويته العسكرية، وخطط العام القادم.

وفي المؤتمر الذي حضره قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل، ووكيل أول المحافظة الدكتور عبدالقوي المخلافي ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والامن اللواء الركن عبدالكريم الصبري والشيخ عارف جامل وكيل المحافظة ورئيس أركان المحور العميد عبدالعزيز المجيدي، وقائد اللواء 22 ميكا العميد ركن صادق سرحان، ومدير عام شرطة المحافظة العميد منصور الاكحلي ومدير الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري وقائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

وحيا محافظ تعز في مستهل كلمته بجميع القادة العسكريين ناقلا لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد ربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق الركن علي محسن الأحمر نائب رئيس الجمهورية والدكتور معين عبد الملك رئيس مجلس الوزراء.

وعزى محافظ المحافظة في بداية كلمته الجيش الوطني والشعب اليمني باستشهاد الشهيد البطل العميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 الذي كان مؤسسا للنواة الأولى لجيشنا الوطني وسطر أروع البطولات للتصدي ودحر المليشيات الانقلابية، والذي مثل رحيله في هذا التوقيت خسارة كبيرة للوطن بشكل عام وليس لتعز فقط.

وهنأ المحافظ قيادة المحور بانعقاد مؤتمرهم السنوي وقال بأنه يجب أن يمثل انعقاده انطلاقة جديدة لتحرير تعز ولتحقيق الأمن والاستقرار وإعلاء سيادة القانون والتخلص من كل الممارسات الخاطئة التي يقوم بها البعض وتؤثر سلبا على جيشنا الوطني وعلى محافظتنا تعز .

وقال المحافظ شمسان نعم هناك ممارسات تؤثر على تعز التي انطلقت منها كل الثورات لتنتصر للجمهورية وللوحدة ولتحقيق قيم العدالة والمساواة ولتعميم قيمة تعز الحقيقية التي تؤمن بها وهي الاعتماد على العقل والمنطق في التعامل مع الأمور والمهنة هي اساس القيمة للإنسان وهي فخرنا الذي استطعنا ان نكون الفئة العاملة في الوطن الكبير اليمن فمنا الطبيب والمهندس والاستاذ والعامل.. منا الضابط والجندي والعامل والفلاح.. هم فخرنا ومؤسسو بنائنا.. وبهم سنكون فاعلين في بناء محافظتنا ووطننا.

كما اوضح المحافظ أن تعز عرفها الوطن وعرفتها الجمهورية والوحدة والدولة، حامية ومدافعة عن الوطن ومشاريعه، بدولته وشعبه وأرضه، وها هي اليوم تدفع بأبنائها في كل الجبهات مدافعة عن الشرعية والمشروع والوطن والجمهورية، وتعداد الشهداء والجرحى والمعاقين منهم يؤكد ذلك.

وتطرق المحافظ الى أن هناك أطراف كثيرة تشاهد بسعادة بالغة ما يفعله أبناء تعز بمحافظتهم وأنفسهم، تحولنا إلى قتال بعضنا في المناطق المحررة من المحافظة، وتساهم من جانب أخر في تحويل تعز إلى مربع صغير يتصارع عليها الجميع، مشيرا بأن تعز تمثل مصدر قلق لتلك الأطراف فإنها تعمل على عدم بقاء تعز ككتله واحدة ليس خوفاً من حجمها السكاني فقط ولكن للنوعية المتميزة المثقفة المتعلمة وامتدادها الجغرافي بما جعلها مستحيلة المنال للسيطرة عليها من أي طرف .

واشار المحافظ شمسان الى إن استمرارنا في تبرير مجمل السلوكيات الخاطئة (بأننا في حالة حرب وفي وضع استثنائي ولا توجد مقرات بديلة وتلك المنازل على خطوط التماس) يكون ضعيفا وغير مقبول، بما يوجب علينا وضع حد لتلك الممارسات التي اساءت لتعز ولنضالها ولتضحياتها ولأدوارها التي تعانق عنان السماء سموا وعلواً.

وأضاف بأن ساقية النار مازالت تدور من حولنا وتحيط بنا.. وان المؤامرات على تعز كبيرة وواسعة وأن تعز ستبقى رمز وايقونة الدولة الحقيقية التي يسعى ابناؤها الى مستقبلٍ بناء وليس هدم مؤكدا بنبذ كل مشاريع القوى الضالة التي حاولت وتحاول الانتقاص من حريتها واسمها ومكانتها في قلوب كل اليمنيين .

وخاطب محافظ المحافظة الجميع قائلا : أنتم مسؤولون اليوم عن كل قطرة دم تسيل بسبب صراعات جانبية بين رفقاء السلاح، أو بسبب التعدي على املاك الناس وحقوقهم، ونحن نعرف ظروف العمل التي تحيط بكم لكننا ندرك تماما أن هكذا سلوكيات وممارسات مقدور على كبحها وضبط محركيها ان لم يكن من أجل الناس فمن أجل تضحيات رفاقكم وأصدقائكم وشهداء تعز الذين سقطوا ليشاهدوا ثمرة أرواحهم النازفة وقد اينعت دولة حقوق وقانون وأمن .

واضاف نحن لا نطالبكم بما هو أبعد عن مقدرتكم وامكانياتكم، بل بما هو متاح ومقدور عليه، فلا أظن أن الرجال الذين قهروا جحافل الإنقلابيين عاجزين عن ضبط الخارجين عن القانون .

وعلق المحافظ آمالا كبيرة في إعادة الاعتبار لتضحيات تعز، وتقديم النموذج الذي يليق بكفاح محافظة لم تتخلى عن حلمها بالدولة، ولا يليق بكم خذلانها في هذه اللحظات الدقيقة والفارقة.

وأدان المحافظ باسم الجميع المساس بحقوق وأملاك الناس صغيرهم وكبيرهم، مؤكدا وقوفه مع الجيش الوطني والأمن في مواجهة كل التحديات المحيطة بتعز وباليمن أرضا وإنسانا لافتا.

كما أكد إن اختبار الحرب بكل مأساويته وجروحه يشهد لتعز بأنها لا تقبل الذل، وبقدر ماهي خزان الثقافة والأدب والعلم، فقد كانت أيضا خزان رجال من طراز فريد تصدوا بأرواحهم وصنعوا من أجسادهم اسوارا لحماية كرامة المحافظة التي لا تقبل الضيم (فهل نقبل أن نخفق في اختبار الدولة).

واوضح محافظ المحافظة أنه تم خلال الأشهر الماضية مطالبة السلطة المحلية بجملة من المطالب منها موضوع الجرحى الشهداء المنظمين وصرف المرتبات المتوقفة وغيرها من المطالب، وقال كلنا يعلم أن حل ووضع المعالجات لجميع المطالب التي رفعت وتحركت لأجلها المظاهرات لا يمكن أن يتحقق من داخل المحافظة، وأن حلها جميعاً لن يتحقق إلا من القيادات العليا خارج المحافظة.... ولهذا السبب ربطنا عودتنا الى المحافظة بوضع حلول لتلك المطالبات، وتمكنا من الحصول على توجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، ومن نائب رئيس الجمهورية، ومن دولة رئيس الوزراء، وتم عدد من اللقاءات لمعالجة القضايا الملحة في المحافظة منها :

１- معالجة مشكلة الجرحى.

２- تعزيز قدرات المحور ببعض الاعتمادات وتلبية بعض الاحتياجات.

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３- اعتماد مرتبات الجنود المرقمين في المحور وتحديدا معسكر الشقب لعدد (٥٢٤) فرد .

４- اعتماد المرتبات الخاصة بشهداء المحور ولعدد (٥٧٥) شهيد.

５- تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة أوضاع المنظمين الى محور تعز والبالغ عددهم (١٥٢١٦).

６- صرف مرتبات الموظفين في الوحدات المركزية بمحافظة.

７- دعم صندوق النظافة ومؤسسة المياه والصحة والأشغال العامة بمبلغ مليار وخمسمائة وتسعة وخمسون مليون ريال.

８- توريد معدات لصندوق النظافة والتحسين بمبلغ مليار ومائة وثمانون مليون ريال.

９- رفد المستشفيات بتجهيزات بملايين الدولارات.

１０- حشد الموارد والتجهيزات لمؤسسة المياه والتي ساعدت في التخفيف من أزمة مياه الشرب.

１１- إصلاح ثلاث طرق أساسية هيجة العبد والصحى وكربه، بالإضافة إلى إصلاح طريق تعز التربة ويجرى حالياً اعداد وثائق المناقصة.

１２- وفي إطار جامعة تعز تم تحقيق منجزات كثيرة جداً منها معالجة التسويات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس في الجامعة قبل نهاية هذا العام 2019م لرفع المعاناة عنهم، واستكمال المنشآت التعليمية الممولة من الصندوق السعودي وبعشرات الملايين من الدولارات وللبدء بالتنفيذ مطلوب إخلاء مباني كلية الطب جامعة تعز (المجمع الطبي الجامعي) في حبيل سلمان للبدء باستئناف العمل وتجهيز مباني الكلية بشكل نهائي.

１３- تعزيز البنية المؤسسية للمحافظة باعتماد جامعة وكليتي مجتمع وهيئة طبية ودعم المعاهد الفنية بتجهيزات حديثة.

１４- الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الوزراء بتوفير 30 ميجا وإصلاح الشبكة داخل المدينة وتوفير المحروقات لتشغيل محطة الكهرباء .

１５- الحصول على موافقة مجلس الوزراء وتوجيهات رئيس الوزراء بتفعيل مكاتب البريد واستعادة خدمات الإنترنت داخل المدينة.

واوضح المحافظ إن تحقيق وإنجاز تلك المهام بالإضافة الى المساعدات التي تم الحصول عليها من الدول المانحة والمنظمات الدولية والتي وصل الكثير منها إلى المحافظة، لم تكن لتتحقق لولا قيامنا بالحركة والتواصل مع كل القيادات والجهات التي تملك صلاحية البت في تلك المطالب.

واكد محافظ تعز في ختام كلمته بأن تعز ليست عنصرية ولا قبلية ولا مناطقية ولا مذهبية ولا طائفية وأن تعز هي الوطن والمواطن والتعايش، هذه عقيدتها وسلوكها، ولذلك لم تسعى للهيمنة، ولم تطلب أو تطالب بمحاصصة أو قسمة وتقاسم، فعندها الوطن واحد، والشعب واحد، والجميع ابنائها وابناء للوطن .

مضيفا بأنه يعلم علم اليقين أن من اجبرته ظروف الحرب على حمل السلاح كمقاومٍ في وجه الانقلابيين ان سلاحه سيتحول الى اداة بناء بعد الانتصار والتحرير داعيا الجميع للقيام بواجباتهم آملا منهم وضع حد لكل أشكال الاختلالات وحماية حقوق الناس والضرب بيد من حديد على أيدي الخارجين على القانون، مشيرا بأنهم لا يقلون خطرا عن أعداء تعز المتربصين في الداخل والخارج .