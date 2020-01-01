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قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقد قوات الجيش في جبهة الضيق بمأرب

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اليمن العربي ـ مأرب 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقد قوات الجيش في جبهة الضيق بمأرب

الخليج 365 ـ مأرب

تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، قوات الجيش الوطني في جبهة الضيق غربي محافظة مأرب.

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وخلال الزيارة اطلع اللواء الحبيشي على أحوال المقاتلين في المواقع الأمامية ، مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها، ومثمناً التضحيات الجسيمة التي يقومون بها في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.

 

وشدد  الحبيشي على المزيد من اليقظة العالية حتى تخليص الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة

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