- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقد قوات الجيش في جبهة الضيق بمأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
الخليج 365 ـ مأرب
تفقد قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، قوات الجيش الوطني في جبهة الضيق غربي محافظة مأرب.
وخلال الزيارة اطلع اللواء الحبيشي على أحوال المقاتلين في المواقع الأمامية ، مشيداً بالروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها، ومثمناً التضحيات الجسيمة التي يقومون بها في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية.
وشدد الحبيشي على المزيد من اليقظة العالية حتى تخليص الوطن من مليشيا الحوثي المتمردة
كانت هذه تفاصيل خبر قائد المنطقة العسكرية الثالثة يتفقد قوات الجيش في جبهة الضيق بمأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.