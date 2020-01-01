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مقتل قيادي حوثي بنيران المقاومة في محافظة الضالع

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اليمن العربي ـ الضالع 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020

مقتل قيادي حوثي بنيران المقاومة في محافظة الضالع

الخليج 365 ـ الضالع

قتل قيادي ميداني في مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بنيران قوات المقاومة، في مديرية قعطبة، شمالي محافظة الضالع، جنوبي البلاد.

 

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وشنت قوات المقاومة، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، هجوما على مواقع تمركز مليشيا الحوثي، في منطقة “حمام مرخزة”، غربي مديرية قعطبة.

 

وأسفر الهجوم عن مصرع عدد من عناصر المليشيا الحوثية بينهم القيادي خالد الحومي، وجرح عدد آخر.

 

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