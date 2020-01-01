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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مأرب.. مكتب الصناعة والتجارة يتلف 3 طن من المواد الغذائية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أتلف مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب 3 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تم ضبطها خلال الربع الاخير من العام 2019 في مديرية المدينة من قبل لجان الرقابة والتفتيش التابعة للمكتب.
وقال مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة مأرب ياسر الحاشدي إن هذا الاتلاف يأتي بعد جهود كبيرة قام بها مكتب الصناعة بمديرية المدينة، محذرا من أي تلاعب بصحة المستهلك او بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية ومن التخزين السيء لها.
بدوره أكد مدير مكتب الصناعة والتجارة بمديرية مدينة مأرب فارس العقيلي ان المواد التي تم اتلافها عبارة عن مواد غذائية متنوعة تم ضبطها من عدد من المتاجر في المديرية، داعيا المواطنين التأكد من سلامة اي سلعة قبل شرائها.
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