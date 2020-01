شكرا لبحثكم عن خبر بالصور : حسناء سعودية تعايد اليمنيين براس السنة من قلب عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بعثت أول فتاة سعودية تزور اليمن في رحلة إعمار، رندا الهذلول، التهاني للجميع بمناسبة السنة الجديدة من وسط العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت في تغريدة على “تويتر” رصدها “أحداث نت”: “‏أول ليلة في 2020 من هنا..من ‎عدن، بين أهلي وأصدقائي في اليمن”.

وأضافت: “خدمةً للإنسانية، أعمل وزملائي بإيمان وثقة عميقين بأن تنمية الإنسان وإعمار المكان، هما الطريق للسلام والإزدهار”.

وختمت التغريدة بعبارة: (From Aden, Happy New Year to all)

وتعتبر “رنده الهذلي” نموذج مشرف للمرأة السعودية، حاصلة على عضوية دائمة للمنظمة الفيدرالية لأصدقاء الأمم المتحدة لعام 2019، ومديرة علاقات الاتصال الدولي في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قامت بزيارة لليمن لدعم الفتيات والنساء اليمنيات.

وتحدثت رنده في مقابلة سابقة نشرها موقع “العربية.نت” واطلع عليها “أحداث نت”، عن زيارتها لليمن، فقالت: “من أجمل الذكريات رحلتي لليمن، والتي ركزت فيها على دعم الأطفال اليمنيين وتمكينهم من متابعة تعليمهم، في لحظة من اللحظات خلال هذه الرحلة، فوجئت بعدد كبير من الفتيات اليمنيات اللواتي أحطن بي من كل اتجاه، ليعانقنني وتتعالى أصوات ضحكهن تعبيراً عن فرحهن خلال الحدث، هذه اللحظة هي من أكثر لحظات العمل تأثيراً في نفسي كامرأة سعودية تتشارك مع النساء اليمنيات الثقافة والدين، كان هذا شعورا لا يوصف، لأننا نرى الابتسامة والفرحة والأمل في وجه الطفل اليمني”.