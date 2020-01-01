قذائف الحوثي تستهدف مواقع المشتركة في الفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن شن عمليات استهداف واسعة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الفازة الساحلية التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن بالقذائف والأسلحة المتوسطة.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية فقد أطلقت المليشيات قذائف RBG من مناطق تمركزها على مواقع القوات المشتركة في الفازة. Advertisements وأضافت المصادر ان المليشيات استهدفت مواقع أخرى للقوات المشتركة بإستخدام الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7 وبسلاح معدل البيكا. على صعيد متصل أطلقت المليشيات نيران أسلحتها القناصة على مواقع القوات المشتركة بشكل مستمر. يشار إلى أن مليشيات الحوثي تشن عمليات قصف واسعة على مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة بشكل اليومي ، حيث تواصل المليشيات خروقاتها في ظل صمت وتجاهل الأمم المتحدة حيال ذلك.

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