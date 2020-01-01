شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشروع "مسام" ينتزع 1600 لغم حوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يناير 2020 انتزع مشروع "مسام" خلال الأسبوع الرابع من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 1604 لغم وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة.

Advertisements وانتزع المشروع 23 لغماً مضاداً للأفراد، و476 لغماً مضاداً للدبابات، و19 عبوة ناسفة و1.086 ذخيرة غير منفجرة، وفقاً لما ذكره موقع "سبتمبر نت" أمس الثلاثاء. ومنذ بداية المشروع نزع مسام أكثر من 120 ألف لغماً زرعتها ميليشيا الحوثي المتمردة، في الأحياء السكنية، والطرق العام، في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها، تسببت بسقوط مئات الضحايا من المدنيين، أغلبهم نساء وأطفال.

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