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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الصحة العالمية: عقد جلسات توعية لأكثر من 19 ألف يمني في أسبوع الأربعاء 1 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أكدت منظمة الصحة العالمية في اليمن، مواصلة جلسات التوعية الصحية حول كيفية حماية الشخص وعائلته من الأمراض.

وقالت المنظمة في بيان لها، أمس الثلاثاء، خلال الأسبوع الثالث من نوفمبر تمكنا من الوصول إلى حوالي19,400 رجل وامرأة وطفل في جميع أنحاء اليمن لتوعيتهم صحيا حول كيفية الحماية من الأمراض.

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