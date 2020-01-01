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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الغذاء العالمي يكشف عن عدد المستفيدين من مساعداته في 2019 الأربعاء 1 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أعلن برنامج الغذاء العالمي في اليمن، أن عام 2019 شهد زيادة في عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية من 8 إلى 12 مليون شخص شهريا.

وأضاف البرنامج في بيان له، أمس الثلاثاء، تم زيادة المساعدات الغذائية من 8 ملايين إلى 12 مليون شخص في الشهر، شكرا لجميع المانحين والشركاء الذين جعلوا ذلك ممكنا.

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