شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بيان عاجل لسلطنة عمان...يمنيون يشعلون سماء بلادهم . ش..."شاهد بالفيديو" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - وأظهر فيديو مصور تداوله ناشطون مساء اليوم، إطلاق أبناء المهرة الأعيرة النارية في الهواء فرحاً بالبيان السطاني الذي نفى الشائعات المتداولة حول وفاة السلطان قابوس.
وكان ديوان البلاط السلطاني العماني أصدر في وقت سابق اليوم بيانا، نشره التلفزيون العماني الرسمي، قال فيه إن السلطان قابوس بحالة صحية مستقرة ويتابع حاليا البرنامج العلاجي المقرر له.
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وتربط سلطنة عمان علاقة وثيقة وأزلية مع أبناء محافظة المهرة الواقعة على حدودها ويحظى المهريون بامتيازات كبيرة أهمها التنقل الحر من وإلى السلطنة عبر منفذي صرفيت وشحن الحدوديين.
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