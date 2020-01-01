شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : حدث مرعب اثار الرعب في نفوس كل أبناء عسير راح ضحيته اليوم "فقط" اكثر من "20" شخص ..."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت منطقة عسير، أمس الثلاثاء، حادثين متفرقين، أسفرا عن مصرع شخص، وإصابة 19 آخرين. ومن جانبه أوضح المتحدث الإعلامي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير محمد بن حسن الشهري، أن عمليات المنطقة تلقت صباح أمس بلاغًا عن حادث تصادم لثلاث سيارات على طريق عقبة ضلع، نجم عنه 12 إصابة. جديد "الخليج 365" Advertisements وأشار إلى أنه باشرت أربع فرق إسعافية حادثًا آخر، وقع في المساء، وتبين وجود 8 إصابات متفرقة، نقلت لمستشفى الدرب عن طريق الفرق الإسعافية. ولفظ المتوفى أنفاسه الأخيرة بعد وصوله لمستشفى عسير المركزي بأبها.

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