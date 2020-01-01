شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هام وعاجل لمالكي السيارات والدراجات النارية بالعاصمة صنعاء..."بيان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة الذي تحت سيطرة الحوثيين اللواء الركن رزق صالح الجوفي، بضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة والتي تقوم بعكس خطوط السير وتعتلي الأرصفة، بالتنسيق مع المناطق الأمنية ومراكز الشرطة.

كما وجه اللواء الجوفي خلال ترأسه اليوم اجتماعاً موسعاً لقيادات أمن الأمانة وإدارة شرطة السير، بتشكيل لجنة للنزول الميداني لتقييم أداء شرطة المرور في الشارع.

جديد "الخليج 365"

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وفي الاجتماع تم استعراض آلية تنفيذ توصيات مجلس النواب حول ما يتعلق بضبط الشارع، وضبط الدراجات النارية المخالفة.

كما تم استعراض آلية تطبيق قانون المرور ليسري على الدراجات النارية ما يسري على السيارات، وكذلك آلية ضبط السيارات والدراجات النارية التي يقوم سائقيها بعكس خطوط السير والمرور من على الأرصفة الوسطية.

وأشاد اللواء الجوفي بالجهود التي يبذلها رجال المرور في مختلف الشوارع الرئيسية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، حاثاً إلى بذل المزيد من تلك الجهود من أجل ضبط الشارع والحد من الحوادث المرورية.