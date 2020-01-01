شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..الناشطة السعودية فوز العتيبي،أبت أن تودع عام 2019 في هدوء وجددت كعادتها إثارة الجدل بقبلة حميمية مع زوجها خلال استقبالها العام الجديد2020 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 06:56 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أبت الناشطة السعودية فوز العتيبي، أن تودع عام 2019 في هدوء وجددت كعادتها إثارة الجدل بقبلة حميمية مع زوجها خلال استقبالها العام الجديد.

وظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتويتر في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي وعلقت قائلة: سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة.

ولاقى الفيديو جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها البعض تتعمد إثارة الجدل في المناسبات، بينما هاجمها البعض الآخر ووصف ما تقوم به بـ“الخارج عن العادات والتقاليد“.

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يذكر أن العتيبي أثارت الجدل عدة مرات في المجتمع السعودي، بدءًا من خروجها دون عباءة للتجول في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض ونشرها للفيديو عبر حسابها في موقع ”تويتر“، وصولاً إلى قصّتها مع زوجها ونشرها لشروطها كي تقبل الزواج منه، ولاحقًا مشاركتها بعضًا من لحظاتهما الخاصة مع متابعيها عبر الشبكات الاجتماعية.

وظهرت في أحد الفيديوهات مع زوجها وهو يحملها ويؤدي قسمًا على أنه سيدلعها حتى لو وصل عمرها السبعين عامًا. واستعانت فوز العتيبي بأحد الشعراء الذي كان يقول في مقطع فيديو بشأن رجولية الرجل العربي بأنها مربوطة ”بشنبه وعصايته وأن يخاف منه الناس“، موضحةً أن هذه عُقد تاريخية مرسّخة في عقول الرجل.

وقالت العتيبي في تغريدة أطلقتها على ”تويتر“، تعليقًا على هذا المقطع: ”الناس المعقدة اللي لما شافت واحد يشيل زوجته فسرته على أنه خدش للرجولة ترى هو شيء حلو بس عقدة النقص تخليك مسيكين تتوجس وتحس بالعار“.

كما أشعلت العتيبي، موقع تويتر في وقت سابق بعد طلبها من أحد متابعيها تنفيذ الرهان الذي فرضه على نفسه قبل شهرين، حيث أعلنت في وقتٍ سابق عن زواجها وفرض شروط صعبةٍ على زوجها من ضمنها منزل يُسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي (نحو 27 ألف دولار)، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، ومؤخّر قيمته 500 ألف ريال سعودي (حوالي 134 ألف دولار)، وذلك في شهر آب/أغسطس الماضي، ووقتها قام أحد متابعيها بالتعليق بأنَّ زواجها لن يستمر أكثر من 6 أشهر وأنَّ طلاقها سيتم بعد شهرين.

واشتهرت فوز العتيبي على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطًا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يُسجّل باسمها، ومُقدّم صداق يصل إلى 100 ألف ريالٍ سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلًا بين المتابعين وجعلها محطّ أنظار الجميع.