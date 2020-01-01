شكرا لقرائتكم خبر عن حيوانات غريبه تغزو سواحل عدن والسلطات تطلق التحذيرات بعد حدوث اصابات ونقلهم للمستشفيات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 06:30 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اصيب ثلاثة مواطنين في سواحل مدينة عدن (جنوبي البلاد) بلسعات قنديل البحر الذي بدأ في غزو شواطئ المدينة الساحلية خلال الأيام القليلة الماضية.

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وقالت مصلحة خفر السواحل - قطاع خليج عدن، إن ثلاثة مواطنين أصيبوا الثلاثاء بلسعات قنديل البخر في سواحل عدن وتم إسعافهم إلى مستشفى الجمهورية.

وحذرت المصلحة في بيانها مرتادي شواطئ المدينة من قنديل البحر الذي ظهر في سواحلها وتسبب في إصابة عدد من المواطنين.

و قنديل البحر هو حيوان بحري من الرخويات يتبع فصيلة اللافقاريات اللاسعة، ويحتوي القنديل البحري على الآلاف من خلايا اللدغ، تساعده على مواجهة أي عدو موجود بالماء، وكذلك على تقليل الشعور بالبرد القارص، عند قلة تناوله للطعام، وهي الخلايا اللاسعة التي تطلق ما يشبه السهام الطويلة المشبعة بالسموم اللادغة لأجسام ضحاياها.