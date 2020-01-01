شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة الإنفجار العنيف الذي هز منتصف ليلة امس أحد أحياء عـدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 06:02 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أفاد سكان محليون قبل قليل بسماع دوي انفجار عنيف هز أحد أحياء العاصمة المؤقتة عدن. Advertisements

وذكر السكان المحليين لـ«مأرب برس»بأنهم سمعوا دوي انفجار عنيف بحي الإنشاءات بمديرية خور مكسر.

وأوضحوا على ان الانفجار كان ناجما عقب قيام مجهولين كانوا يستقلون دراجة نارية بإلقاء قنبلة صوتية امام بوابة إحدى المنظمات بحي الإنشاءات بمديرية خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن.

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