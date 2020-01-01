شكرا لمتابعة خبر عن شاهدوا بالفيديو : الفنانة بلقيس احمد فتحي وزوجها يشعلون مواقع التواصل بحتفل ذكرى زواجهما بطريق الأفلام الرومنسية .. لن تصدق ماذا فعلو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : من سلطنة عمان دراسة تكشف مفاجأة صادمة عن الأزواج في الخليج (وهذة تفاصيلها) المتحدث العسكري :يعلن نزول الجيش إلى شوارع وميادين في عديد من محافظات الجمهورية محكمة الحوثيون تفاجئ الجميع .. وتقضي إعدام الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة قائد القوات السعودية : هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ اتفاق الرياض على الأرض

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