شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان ..اشجع وزير في الشرعية يباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا الطلب الصادم الذي اثار جنون المجلس الانتقالي واربك كل حساباتهم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..اشجع وزير في الشرعية يباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا الطلب الصادم الذي اثار جنون المجلس الانتقالي واربك كل حساباتهم

2020/01/01 الساعة 06:47 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا الان ..اشجع وزير في الشرعية يباغت الملك سلمان وولي عهده بهذا الطلب الصادم الذي اثار جنون المجلس الانتقالي واربك كل حساباتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.