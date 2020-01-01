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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو ..اشهر واوسم فنان لبناني يقوم بهذا العمل الفاضح مع زوجته دون حياء ولا خجل ( شاهد فيديو فاضح وخادش للحياء )

انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد للفنان اللبناني راغب علامة وزوجته جيهان خطف أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهر الزوجان فيهوهما يرقصان بطريقة رومانسية فيما يؤدي الفنان إحدى أغنياته القديمة.

وعلى أنغام “يا ريت فيي خبيها” لفت الثنائي أنظار الحاضرين وهو ما دفع جيهان إلى الشعور بالخجل. وحقق المقطع المصور على أحد تلك الحسابات أكثر من 12 ألف مشاهدة خلال مدة قصيرة بعد نشره.

ويشار إلى أن راغب أعلن في وقت سابق من خلال فيديو نشره على حسابه على التطبيق إقامته حفلاً في العاصمة الأردنية عمان لمناسبة حلول العام 2020.

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