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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة: زيادة كبيرة في حالات الإصابة بحمى الضنك باليمن عام 2019 الأربعاء 1 يناير 2020 Advertisements الخليج 365 أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن"أوتشا" ، أن عام 2019 شهد زيادة كبيرة في حالات الإصابة بحمى الضنك مقارنة بعام 2018.

وقال المكتب في بيان له، أمس الثلاثاء، أن هناك زيادة كبيرة في حالات حمى الضنك في عام 2019 مقارنة بعام 2018، حيث يعمل الشركاء على زيادة الاستجابة في المناطق المصابة ، ويعملون على منع انتشار المرض.

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