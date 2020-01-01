شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. انفجار قنبلة على بوابة إحدى المنظمات بخور مكسر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. انفجار قنبلة على بوابة إحدى المنظمات بخور مكسر الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 كشفت مصادر محلية، عن انفجار قنبلة منذ قليل، على بوابة إحدى المنظمات بحي الإنشاءات بمديرية خور مكسر.

Advertisements وأضافت المصادر، إلى قيام عناصر مسلحة مجهولة كانت تستقل دراجة نارية بإلقاء القنبلة على بوابة إحدى المنظمات في خورمكسر. وأشارت المصادر، إلى أن انفجار القنبلة أدى إلى إصابة شخصا وخلق حالة من الفزع والرعب بين المواطنين.

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