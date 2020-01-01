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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - برعاية الانتقالي..تخريج الدفعة 20 من كلية الصيدلة بجامعة عدن صور الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 برعاية المجلس الانتقالي الجنوبي، احتفل طلاب الدفعة الـ20 بكلية الصيدلة جامعة عدن، مساء الثلاثاء، بتخرجهم.

Advertisements وتخلل الحفل فقرات فنية ووصلات غنائية و رقصات شعبية و فقرات مسرحية، وتم عرض فيديو تضمن ذكريات الطلاب في مرحلة دراستهم بالكلية. وخلال الحفل،قدم الخريجون شهادة شكر وتقدير للمجلس الانتقالي الجنوبي وذلك لمساهمته الفاعلة في دعمهم لحفلهم. وفي الختام، جرى توزيع الشهادات على الطلاب بحضور عمادة كلية الصيدلة و عدد من الأساتذة في الكلية وأولياء أمور الطلاب و أصدقائهم.

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