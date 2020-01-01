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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جريمة ضد الإنسانية..مليشيات الحوثي تقصف منازل المواطنين في التحيتا الأربعاء 1 يناير 2020 الخليج 365 في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، استهدفت مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مساء الثلاثاء، الأحياء السكنية في مديرية التحيتا الواقعة جنوب محافظة الحديدة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية، أن المليشيات قصفت الأحياء السكنية جنوب مركز مديرية التحيتا بقذائف مدفعية الهاون عيار 120 والقذائف عيار 82 بشكل عنيف خلال الساعات الماضية من اليوم . وأضافت المصادر، تعرض منازل المواطنين للاستهداف بالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 ، بشكل عنيف ومستمر حتى هذه اللحظة . وأشارت المصادر إلى إن المليشيات أطلقت نيران أسلحتها المتوسطة صوب مزارع المواطنين عصر اليوم، مستخدمة سلاح الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا والأسلحة القناصة .

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