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مليشيا الحوثي تصدر تحذير هام وعاجل للمواطنين في العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 05:18 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

حذرت مليشيا الحوثي الانقلابية، مالكي السيارات والدراجات النارية في العاصمة صنعاء.

ووفقا لمتابعة "أحداث نت"، بث الإعلام الرسمي الخاضع لسلطة الجماعة، تحذيرا هاما لوكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة اللواء الركن رزق صالح الجوفي، بضبط السيارات والدراجات النارية المخالفة والتي تقوم بعكس خطوط السير وتعتلي الأرصفة، بالتنسيق مع المناطق الأمنية ومراكز الشرطة.
كما وجه الجوفي بحسب إعلام مليشيا الحوثي، خلال ترأسه اليوم اجتماعاً موسعاً لقيادات أمن الأمانة وإدارة شرطة السير، بتشكيل لجنة للنزول الميداني لتقييم أداء شرطة المرور في الشارع.

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وفي الاجتماع تم استعراض آلية تنفيذ توصيات مجلس النواب الخاضع لسلطة الحوثيين حول ما يتعلق بضبط الشارع، وضبط الدراجات النارية المخالفة.

كما تم استعراض آلية تطبيق قانون المرور ليسري على الدراجات النارية ما يسري على السيارات، وكذلك آلية ضبط السيارات والدراجات النارية التي يقوم سائقيها بعكس خطوط السير والمرور من على الأرصفة الوسطية.

 

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