شكرا لقرائتكم خبر عن الجبواني يكاشف الجميع ويفجر مفاجأه صادمه : هؤلاء هم من اغتالوا ابو اليمامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 05:46 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

قال وزير النقل في الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، صالح الجبواني، ان بقاء الشرعية خارج البلاد حالة شاذة وغير مفهومة ولم يحدث ان ظلت شرعية خارج بلادها خمس سنوات.

وأوضح الوزير الجبواني في ندوة صحفية في باسطنبول إن "اتفاق الرياض الذي وُقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، صمم لضرب مراكز القوة في السلطة الشرعية".

وفي 5 نوفمبر وقع اتفاق بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا، عرف باتفاق الرياض لانها الازمة بين الطرفين.

Advertisements

وأشار الجبواني إلى أن "الدولة والحكومة ملتزمة دستوريا وقانونيا بإنهاء انقلابي عدن وصنعاء، مؤكداً على إنهاء انقلاب عدن تمهيداً لإنهاء الانقلاب في صنعاء.

الى ذلك اتهم الجبواني المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بالوقوف وراء حادثة اغتيال القيادي في الحزام الأمني "أبو اليمامة" وإعلان النفير العام للانقلاب على الشرعية في عدن.

وفي تغريدة على "تويتر" قال الجبواني إذا "أراد الأخوة السعوديون تنفيذ إتفاق الرياض فيما يتعلق بنزع سلاح المليشيات في عدن وأخراج وحداتها العسكرية من المدينة فما عليهم إلا قطع رواتبهم والإعاشة والمخصصات الأخرى"، مضيفا، وسيتم تنفيذ هذه الفقرة في ظرف يومين، حل عملي وسهل وبيدهم عمله أن أخلصوا النية للتنفيذ" حد تعبيره.