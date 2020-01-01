ورد للتو : من سلطنة عمان دراسة تكشف مفاجأة صادمة عن الأزواج في الخليج (وهذة تفاصيلها)

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عدن - ياسمين التهامي - المتحدث العسكري :يعلن نزول الجيش إلى شوارع وميادين في عديد من محافظات الجمهورية محكمة الحوثيون : تفاجئ الجميع وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. وتقضي بإعدام عبد ربه منصور ورئيس حكومة اليم قائد القوات السعودية : هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ اتفاق الرياض على الأرض وزير يمني : يوجه رسالة إلى السعودية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض (وهذه نصها)

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