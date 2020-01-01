شكرا لمتابعة خبر عن محكمة الحوثيون : تفاجئ الجميع وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل .. وتقضي بإعدام عبد ربه منصور ورئيس حكومة اليم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : من سلطنة عمان دراسة تكشف مفاجأة صادمة عن الأزواج في الخليج (وهذة تفاصيلها) المتحدث العسكري :يعلن نزول الجيش إلى شوارع وميادين في عديد من محافظات الجمهورية قائد القوات السعودية : هناك صعوبات كبيرة في تنفيذ اتفاق الرياض على الأرض وزير يمني : يوجه رسالة إلى السعودية بشأن تنفيذ اتفاق الرياض (وهذه نصها)

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