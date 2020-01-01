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صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد ان كشفت كل مناطقها الحساسة على الهواء مباشرة...هيفاء وهبي تتجاوز كل الخطوط وتكشف مابين فخذيها لمجموعة من الرجال

ظهرت الفنانة اللبنانية الشهيرة، هيفاء وهبي، بإطلالة جديدة مثيرة وجريئة مرتدية فستانا قصيرا. ونشرت هيفاء وهبي، عبر حسابها على موقع “إنستجرام” صورتين لإطلالتها الجديدة . وظهرت هيفاء ، وهى تجلس بين بعض الرجال متباعدة بين ساقيها بطريقة مبالغ فيها ، ما أدى إلى ظهور منطقتها الحساسة دون أن تشعر . -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: وردنا الان ..جهاز أمن الدولة السعودي يباغت الجميع بهذا الاعلان الرسمي ويصيب السعوديين والمقيمين بالرعب والهلع ( فيديو مخيف ومرعب ) مراهقة صغيرة عمرها 13 سنة فقط تحمل في احشائها جنين وعندما توجهت للمستشفى كانت المفاجئة التي صعقت كل الأطباء وأبكت كل الممرضات ( صورة صادمة ) طبيب تجميل يختار جميلات الخليج ويقنعهن بعمليات تزيد من جمالهن ...وسجلات كاميرا المراقبة تكشف عمله الفاضح والمحرم شرعا ..شاهد مصيره المرعب Advertisements شاهد بالصورة..الرئيس هادي يشعر بالخجل والعار وصدمة كبيرة لكل اليمنيين بعد الكشف عن شاذ جنسيا يتولى منصب رفيع ويتلقى 4 دولار شهريا( صورة فاضحة ) عاجل وخطير...مهدي المشاط ومحمد الحوثي وجهاز الاستخبارات الحوثي يجن جنونهم بعد الاعلان رسميا عن هذه الكارثة التي ستصيب العاصمة صنعاء بالشلل التام ورد للتو..عبد الملك الحوثي يستبق كل المفاوضات مع السعودية والشرعية ويصدر اخطر قرار منذ بدء الحرب ويجبر السعودية على التخلي عن الرئيس هادي( نص القرار ) عـــاجل .. تحذيرات مفاجئة من كارثة صادمة ستصيب الكويت خلال الايام القادمة .. و الكويتيون يجن جنونهم .. شاهد قبيل رحيله الصادم ..الأبنة الكبرى للزعيم الراحل تكشف عن "رسالة خطية" اخيرة ومؤثرة كتبها الأخير لبناته !( تفاصيل) ورد للتو.. عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. ويكشف عن كارثة كبرى ستحدث قريبا في الخليج وينشر هذه المعلومات الخطيرة

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