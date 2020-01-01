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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدعم سعودي..إعادة تأهيل مستشفى عدن العام صور الأربعاء 1 يناير 2020 Advertisements متابعات_الخليج 365 أكد البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، الثلاثاء، أنه يتم حاليا إعادة تأهيل مستشفى عدن العام بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية.

وأضاف البرنامج في بيان له، أن المستشفى عقب استعادة نشاطه سيستخدم في خدمة المجتمع المحلي داخل العاصمة عدن وخارجها.

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