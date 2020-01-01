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الحوثيون يحرمون موظفين ومتقاعدين من رواتبهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحوثيون يحرمون موظفين ومتقاعدين من رواتبهم

الأربعاء 1 يناير 2020

الحوثيون يحرمون موظفين ومتقاعدين من رواتبهم

متابعات_الخليج 365

ذكر مسؤولون محليون، الثلاثاء، أن الحظر الذي فرضته ميليشيات الحوثي على الأوراق النقدية الحكومية المطبوعة حديثاً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ومن ضمنها العاصمة صنعاء، أدى إلى تعليق رواتب عشرات الآلاف من موظفي الخدمة المدنية والمتقاعدين.

 

وقال المسؤولون، الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم، إن المتمردين الحوثيين رفضوا التعامل بالريال اليمني الذي طبعه المصرف المركزي في السنوات الثلاث الماضية.

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وأوضح وزير المالية في الحكومة اليمنية الشرعية أن الخطوة التي اتخذها الحوثيون أدت إلى شل معظم الأنشطة المصرفية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما حرم عشرات الآلاف من المواطنين، ومن ضمنهم حوالي 40 ألف متقاعد، من المستحقات المالية التي هم في أمس الحاجة إليها هذا الشهر.

 

وأمهل الحوثيون، السكان شهرا لتسليم الأوراق النقدية المطبوعة حديثا أو مواجهة عقوبات تشمل السجن. وأبلغوا المواطنين بتعويضهم بالعملة القديمة أو الريال الإلكتروني الذي استحدثوه.

 

ورفضت المصارف والمتاجر في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون التعامل بالأوراق النقدية المحظورة.

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