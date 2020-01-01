شكرا لقرائتكم خبر عن اعلنت "ريال موبايل" التابعة للشركة الوطنية الرائدة في الاتصالات اليمنية "يمن موبايل" عن توقيف خدمات تطبيق ريال موبايل. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 01:55 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

اعلنت "ريال موبايل" التابعة للشركة الوطنية الرائدة في الاتصالات اليمنية "يمن موبايل" عن توقيف خدمات تطبيق ريال موبايل.

وقالت الشركة عبر رسائل قصيرة من الرقم 6000 لمشتركيها أنها ستوقف خدمات ريال موبايل ابتداء من الساعة الـ8 مساء اليوم وحتى الساعة الـ 2 صباح الاربعاء باستثناء سداد ارقام يمن موبايل.

ويعتبر ريال موبايل احد التطبيقات للتعامل النقدي الالكتروني لتسديد مختلف الفواتير وكذلك الشراء.

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نص الرسالة:

عزيزي العميل..نشعركم بتوقيف خدمات ريال موبايل عدا سداد أرقام يمن موبايل أبتداءا من الساعة 8مساء يومنا هذا وحتى الثانية صباحاً