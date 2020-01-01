شكرا لقرائتكم خبر عن اعلامي حوثي بارز يثير غضب زعيم الانقلاب والمليشيات ,والسبب ..السخريه من مهدي المشاط ووزير الدفاع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 02:29 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

ھاجم الإعلامي الحوثي عبدالرحمن العابد صجیفة 26 سبتمبر التابعة للحوثیین والقائمین علیھا واعتبرھا "نسخة مشوھة من صحیفة الثوري الناطقة باسم الحزب الاشتراكي".

وقال العابد أن الصحیفة باتت تصدر إرضاءا لناطق الحوثیین العسكري ورئیس تحریر الصحیفة یحیى سریع بإعطائه الثلث الأعلى من الصفحة الأولى في كل عدد.

Advertisements

وأضاف العابد متحدثا عن سریع "ھو الناطق الرسمي للجیش، لكنه لیس الجیش نفسه".

وأشار إلى خلو الصفحة الأولى للعدد الأخیر من تصریحات مھدي المشاط باعتباره "القائد الأعلى للقوات المسلحة".

وتساءل العابد في منشور على صفحته بالفیسبوك قائلا "ھل الفندم یحیى سریع ھو أعلى سلطة في القوات المسلحة حتى یحوز بصورة متكررة على اخبار الصفحة الأولى بأسرھا؟ ما فیش وزیر دفاع یطلع له شدفة خبر! .. ولو صغیر.. أصغر من مساحة الفندم یحیى".

وسخر العابد من وجود إعلانات في الصفحة الأولى لصحیفة ناطقة باسم القوات المسلحة.