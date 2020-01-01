شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انفراج الازمه والاعلان بالاسم "محافظ ومدير امن عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 02:05 صباحاً (الخليج 365_متابعات)
كشف مصدر مطلع في المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن لـ“إرم نيوز“ عن أبرز الأسماء المرشحة لمنصب محافظ عدن العاصمة المؤقتة والتي تم ترشيحها من قبل اللجنة السياسية المشتركة في العاصمة السعودية الرياض .
وقال المصدر إن ثلاثة اسماء تم ترشيحها لمنصب محافظ عدن وهم المهندس عدنان الكاف ، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، والدكتور عبدالناصر الوالي، إضافة إلى مرشحين اثنين من هيئة رئاسة الانتقالي.
وقال المصدر إن هذه الترشيحات وضعها وفد المجلس الانتقالي في اللجنة المشتركة، مشيرا إلى أن وفد الشرعية لم يرشح أي اسم حتى الآن لشغل هذا المنصب وفقاً لبنود اتفاق الرياض.
وبشأن منصب مدير أمن عدن، قال المصدر ذاته إن الترشيحات سيتم تقديمها بعد التوافق واختيار محافظ عدن.
وحول الأسماء المتداولة سابقاً في وسائل الإعلام لشغل منصب محافظ عدن، لفت المصدر إلى أنها غير صحيحة البتة مؤكدا أن الأسماء المقترحة جميعها تنتمي لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.
وتوقع المصدر أن يتم التوافق على اسم محافظ عدن الجديد وإصدار قرار التعيين، خلال اليومين القادمين.
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