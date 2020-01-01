شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو .. بدور البراهيم تخلع الحجاب وتقوم بالفعل الفاضح داخل مطعم ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/01 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

نشرت الفاشينيستا السعودية بدور البراهيم مقطع فيديو جديد ظهرت فيه بدون حجاب .

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، الفيديو ، الذي أثار التساؤلات حول إن كانت خلعت بدور البراهيم الحجاب بالفعل ، وملابسات تصويره .

من جهة أخرى لم تصرح بدور البراهيم بأي حديث حول تخليها عن الحجاب من عدمه .