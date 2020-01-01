شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن اعتبارًا من اليوم .. السعودية تبدا تطبيق ثلاثة قرارات صادمة .. والمغتربين اليمنيين اكثر المتضررين منهامن ..شاهد التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعتزم السلطات السعودية تطبيق عددا من الاجراءات الجديدة مع بداية العام الجديد 2020م . وبحسب وسائل إعلام سعودية فإن الاجراءات التي سيتم تطبيقها ابتداء من اليوم الاربعاء 1/1/2020م تتمثل بالسماح للمحلات التجارية بالدوام 24 ساعة برسوم او مقابل مالي . --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • عاجـــل : اعتبارًا من اليوم .. السعودية تبدا تطبيق ثلاثة قرارات صادمة .. والمغتربين اليمنيين اكثر المتضررين منهامن ..شاهد التفاصيل Advertisements ?????? • عدسة محترفه توثق المفاجأة .. شاهد ما حدث لـ7مضيفات في الخطوط الجوية السعودية بشكل جماعي مع السائق (فيديو يكشف المستور) ---------------------------------

كما تلزم الاجراءات الجديدة كل مسافر بالرحلات الداخلية بالمطار على دفع ضريبة مقدارها 10ريال . وتمنع الاجراءات الجديدة محلات العصائر والمطاعم والمقاهي من اضافة السكر والمحليات

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