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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت حافلة نقل مضيفات تابعة للخطوط السعودية لحادث تصادم فجر الخميس أسفر عنه عدد من الإصابات. وأظهر مقطع فيديو، لقطات من الحادث ومباشرة الجهات المختصة ممثلة في الدفاع المدني والهلال الأحمر، للموقع. --------------------------------- أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي : • عاجـــل : اعتبارًا من اليوم .. السعودية تبدا تطبيق ثلاثة قرارات صادمة .. والمغتربين اليمنيين اكثر المتضررين منهامن ..شاهد التفاصيل Advertisements ?????? • عدسة محترفه توثق المفاجأة .. شاهد ما حدث لـ7مضيفات في الخطوط الجوية السعودية بشكل جماعي مع السائق (فيديو يكشف المستور) --------------------------------- وأوضحت مصادر أن الحادث نتج عن تصادم بين الحافلة وآلية ثقيلة، ونتج عنه إصابة 7 مضيفات إضافة إلى سائق الحافلة.

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