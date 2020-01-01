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صنعاء - ياسمين الخيامي - مراهقة صغيرة عمرها 13 سنة فقط تحمل في احشائها جنين وعندما توجهت للمستشفى كانت المفاجئة التي صعقت كل الأطباء وأبكت كل الممرضات ( صورة صادمة )

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كانت هذه تفاصيل خبر مراهقة صغيرة عمرها 13 سنة فقط تحمل في احشائها جنين وعندما توجهت للمستشفى كانت المفاجئة التي صعقت كل الأطباء وأبكت كل الممرضات ( صورة صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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