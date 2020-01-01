شكرا لمتابعة خبر عن طبيب تجميل يختار جميلات الخليج ويقنعهن بعمليات تزيد من جمالهن ...وسجلات كاميرا المراقبة تكشف عمله الفاضح والمحرم شرعا ..شاهد مصيره المرعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - طبيب تجميل يختار جميلات الخليج ويقنعهن بعمليات تزيد من جمالهن ...وسجلات كاميرا المراقبة تكشف عمله الفاضح والمحرم شرعا ..شاهد مصيره المرعب

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ورد للتو.. عبدالله النفيسي يفجر مفاجأة مزلزلة.. ويكشف عن كارثة كبرى ستحدث قريبا في الخليج وينشر هذه المعلومات الخطيرةtyle="text-align: justify;">قررت محكمة الجنايات بالكويت ، حجز طبيب عمليات تجميل شهير ، في قضية التحرش بالنساء داخل عيادته في أولى جلسات محاكمته .



فيما رفضت المحكمة إطلاق سراح المتهم بعد اطلاعها على ملف القضية وتحريات المباحث التي أكدت أنها تحصلت على تصوير فيديو من داخل عيادة الدكتور، واتضح بالفعل أن الشاكية تعرضت لمضايقات تُدين المتهم.



ووفقا لما نشرته صحيفة ” القبس ” الكويتية، قال مصدر مطلع ” إن هناك قضية أخرى ستنظرها المحاكم خلال الأيام المقبلة لأحد الدكاترة في جامعة الكويت بتهمة التحرش بإحدى الطالبات، مؤكدا أن مثل هذه القضايا يجب أن يوضع لها حد، خصوصاً أنه كان هناك حياء وتحرج كبير من التحدث عنها، لكن يجب أن يتم تفهم الأمر، ومعاقبة الدكاترة الذين هم مرضى نفسيون بالأصح. حجز طبيب التحرش بالنساء الجنايات.