شكرا لمتابعة خبر عن شاهد بالصورة..الرئيس هادي يشعر بالخجل والعار وصدمة كبيرة لكل اليمنيين بعد الكشف عن شاذ جنسيا يتولى منصب رفيع ويتلقى 4 ألف دولار شهريا( صورة فاضحة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالصورة..الرئيس هادي يشعر بالخجل والعار وصدمة كبيرة لكل اليمنيين بعد الكشف عن شاذ جنسيا يتولى منصب رفيع ويتلقى 4 ألف دولار شهريا( صورة فاضحة )

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