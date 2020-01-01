نقابة الصحفيين تصف تحريض "هاني بن بريك" على الصحفيين في عدن بـ "الخطير"
يمن شباب نت
الثلاثاء, 31 ديسمبر, 2019 - 07:40 مساءً
[ "بن بريك" بجوار بن زايد ]
أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين التحريض الذي يمارسه القيادي السلفي بالمجلس الانتقالي هاني بن بريك، ووصفته بـ "الخطير".
وقالت في -بلاغ صحفي- " ان النقابة تابعت بأسف بالغ التحريض الخطير الذي صدر عن نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك في فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يحرض فيه على صحفيين في عدن أتهمهم بالعمالة والعمل ضد الوطن".
وأضافت "أنها تدرك خطورة مثل هذه التصريحات في ظل الصراعات الحالية والوضع المحتقن الذي تعيشه البلاد".
وعبرت عن ادانتها لكل أشكال التحريض ضد الصحفيين والتعامل معهم كهدف سهل ما يلحق بهم الأذى.
وأكدت النقابة على ضرورة حماية الصحافة والصحفيين وتوفير البيئة الآمنة لممارسة مهنة الصحافة بحرية ومسئولية.
ودعت كافة الاطراف المتصارعة التوقف عن حملات التحريض ضد الصحفيين الذين تحولوا إلى ضحايا في هذه الحرب التي استهدفت الصحافة بدرجة رئيسية.
وكان القيادي في الانتقالي الإماراتي هاجم الصحفيين وقال ان ما يقولونه "لا يعتبر وجهة نظر إنما خيانة للوطن"، متهما الصحفيين بالعمالة ضد الوطن وقضايا الشعب، والعمل على تنميق هذه الخيانة على أنها وجهة نظر، ووصف الصحف والمواقع بأنها تشن حرب على الأمن والأجهزة العسكرية التابعة لهم.
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