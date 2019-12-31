أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 31 ديسمبر/ كانون الأول، 2019 وهي كالتالي:

تدشين حملة التحصين ضد شلل الأطفال في المهرة https://www.elyamnelaraby.com/446891/ الحوثي ينهب الأدوية.. إب تسجيل 10 حالات وفاة وإصابة العشرات بإنفلونزا الخنازير https://www.elyamnelaraby.com/446894/ ننشر مواعيد رحلات اليمنية في أول أيام 2020 https://www.elyamnelaraby.com/446895/ محافظ تعز: نجحنا في اعتماد مرتبات شهداء المحور وجنود معسكر الشقب https://www.elyamnelaraby.com/446897/ اختتام البرنامج التدريبي "برنامج إدارة المشاريع البريمافيرا" بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/446900/ مدير عام تريم يدشن تسليم مشروع بناء مدرسة المطار للتعليم الأساسي https://www.elyamnelaraby.com/446903/ البكري: الوزارة عازمة على انجاز مشاريع ومنشآت رياضية سترى النور خلال 2020 https://www.elyamnelaraby.com/446906/ بن فريد : عاجلا أو آجلا ستنتهي ميليشيا الإخوان في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/446911/ قتلى وجرحى في صفوف الإصلاح بعد مواجهات مع مسلحين قبليين بحبان شبوة https://www.elyamnelaraby.com/446913/ Advertisements الزبيدي يناقش مع شيخ شمل العوالق تطورات الأحداث في شبوة https://www.elyamnelaraby.com/446916/ تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال بسيحوت https://www.elyamnelaraby.com/446928/ العبودي يلتقي مدير عام المياة لمناقشة القضايا المتعلقة بمشاريع المياة بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/446929/ تدشين الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال بالغيضة https://www.elyamnelaraby.com/446930/ العبودي يناقش مع نائب مدير الكهرباء الاحتياجات اللازمة لاستكمال المشاريع المتعثرة بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/446933/ اختتام برنامج بناء قدرات العاملين والمتطوعين في المساحات الصديقة للطفل بالمهرة https://www.elyamnelaraby.com/446941/ الكثيري يفتتح عددا من المشاريع الصحية والخدمية بمديرية سيئون https://www.elyamnelaraby.com/446943/ الكثيري يتفقد سير العمل بعدد من مشاريع الاشغال والتعليم بمديرية تريم https://www.elyamnelaraby.com/446944/ الكثيري يترأس المكتب التنفيذي لمديرية تريم https://www.elyamnelaraby.com/446946/ توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجامعة القرآن الكريم بسيئون https://www.elyamnelaraby.com/446947/

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